هل تآمرت الاستخبارات الامريكية ضد ترامب ..؟

جهينة نيوز:

غيرت الاستخبارات الأمريكية، سريا المتطلبات المتعلقة بتقديم الشكاوى، وشطبت منه شرطا أن تكون المعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة، مقدمة من قبل شخص له علاقة مباشرة بها.

وبهذا التغيير بات بإمكان أي شخص، ولو كان مجهول الهوية، أن يقدم شكوى حول المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وجاء في مقالة نشرها موقع The Federalist: "هذا يثير تساؤلات، حول ضلوع أوساط الاستخبارات، في رفع شكوى ضد الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي".

وقارن كاتب المقال، بين النموذجين الجديد والقديم لتقديم الشكاوى في قضية تكون فيها المسألة تتمتع بأهمية "حاسمة".

وقال كاتب المقال إن مقدم الشكوى مجهولة المصدر، التي أصبحت محور التحقيق البرلماني، في تصرفات ترامب وإمكانية عزله، اعترف علنا في نص وشايته، أنه لم يكن شاهدا على المحادثة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وأشار الكاتب إلى أنه لو لم يتم تغيير متطلبات الشكاوى، لما تمكن المذكور، ببساطة، من تقديمها.

والملفت للنظر، أن النسخة الجديدة من المتطلبات، ظهرت في 24 سبتمبر، أي قبل أيام قليلة فقط، من إعلان نص الشكوى.

وتم إدخال التغييرات المذكورة في أغسطس (لم يحدد التاريخ بدقة)، ولكن الشكوى حول المحادثة، مؤرخة في 12 أغسطس.

من جانبه، علق ترامب على المقال، في تغريدة كتب فيها: "واو ، لقد وقعوا. توقفوا فورا عن تصيد الأشباح".

نوفوستي