الصاروخ المرعب… الصين تكشف سلاحا خارقا بالصدفة

جهينة نيوز:

كشفت فيديو للجيش الصيني، عن سلاح غريب، ظهر للمرة الأولى، لكن تم إزالته من الفيديو الخاص بالتدريبات في وقت لاحق.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست"، مشيرة إلى أن السلاح الجديد عبارة عن صاروخ كروز، تفوق سرعته سرعة الصوت، وأنه تم الكشف عن بالمصادفة، خلال مشاركة قوة الصواريخ الصينية في احتفالات تأسيسها.

وقالت الصحيفة الصينية، إنه تم الكشف عن سلاح جديدا تماما، مشيرة إلى أن الجيش الصيني نشر، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة إطلاق نوع جديد لصاروخ، أسرع من الصوت، بحسب خبراء عسكريين.

وأضافت: "لكن الفيديو تم حذفه واستبداله بفيديو آخر، لا يظهر فيه ذلك الصاروخ"، مشيرة إلى أنه الفيديو الأصلي تم عرضه لدقائق معدودة قبل أن يتم حذفه من الصفحة الخاصة بالجيش الصيني على "فيسبوك"، خلال احتفالات الجيش الصيني بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الصينية.

وأوضحت الصحيفة، أن الفيديو أظهر لحظة إطلاق صاروخ بتصميم غير معروف، من على متن مركبة متحركة.

و بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنك يقول خبراء عسكريين، إن الفيديو الأصلي، الذي ظهر فيه الصاروخ الصيني الغريب، يظهر تفاصيل التصميم الخارجي للصاروخ، الذي يتكون من زعانف قابلة للطي في مؤخرة الصاروخ، إضافة إلى نظام دفع إضافي، وهو ما يشير إلى إمكانية أن يكون هذا الصاروخ له القدرة على التحليق بسرعة أكبر من سرعة الصوت، بينما يقول خبير آخر إن من المعتقد أن يتجاوز مدى الصاروخ الجديد 1000 كيلو مترا.

وتمتلك الصين، صواريخ سرعتها أقل من سرعة الصوت، منها صاروخ "تشانغ جان 10"، الذي يصل مداه إلى 1500 كم، ويعد من صواريخ الهجوم الأرضي متوسطة المدى، بحسب الصحيفة.