نامت فقتلها هاتفها الذكي

جهينة نيوز:

توفيت فتاة ذات ال 14 ربيعا في مدينة آلماتي الكازاخستانية بعد أن تركت هاتفها الذكي موصولا بالشحن طوال الليل بجانب سريرها.

ووفقا لمصدر في الشرطة المحلية: "وقع الحادث ليلة 28 أيلول / سبتمبر، وبحسب البيانات الأولية سبب الوفاة كانت صعقة كهربائية، فلم يكن هناك علامات على الموت العنيف على جثة المراهقة".

وفي كانون الأول / ديسمبر الماضي، تعرض مراهق في ماليزيا لصعقة كهربائية قاتلة بعد توصيل سماعات الرأس بهاتف ذكي كان موصول بالشحن.

وفي صباح اليوم التالي وجدت الأم جثة ابنها على الأرض وفي أذنيه سماعات الهاتف الموصولة إلى الهاتف.

وحذر خبراء تكنولوجيا في وقت سابق من "الشحن الليلي" للهواتف المحمولة، وذلك لما تسببه من حوادث مأساوية حول العالم.