سفن صينية تحاصر حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" في بحر الصين الجنوبي

جهينة نيوز:

نشرت وسائل إعلام صينية صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، تظهر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" محاطة بخمس سفن حربية صينية، في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت بوابة الإنترنت الصينية Sohu عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رن قوه تشيانغ، قوله في معرض تعليقه على هذه الصور، إن واشنطن أرسلت حاملة الطائرات هذه لإثبات قوتها ولزيادة العسكرة في بحر الصين الجنوبي، ولذلك فإن "الجيش الصيني سوف يؤدي واجباته ومهامه ويدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين".

وتتنازع الصين منذ عقود، مع عدة دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تبعية عدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي اكتشفت فيها احتياطيات كبيرة من النفط، في المقام الأول أرخبيل سيشا (جزر باراسيل) ونانشا (سبراتلي) وجزر هوانغيان (سكاربورو ريف). وتشارك فيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين في هذا النزاع بدرجة أو بأخرى.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفا في هذا النزاع، لكنها لا تعترف بمطالب الصين وتصر على حق "الإبحار الحر" في المنطقة.