الداخلية المصرية: القضاء على 15 إرهابياً بعملية أمنية في العريش

جهبنة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم مقتل 15 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء القبض عليهم شمال سيناء.

وجاء في بيان للوزارة صدر اليوم أن قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص “منطقة العبور” دائرة قسم شرطة أول العريش وهي متورطة في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التخريبية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة مشيرا إلى أنه تم استهداف نطاق تمركزها وجرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن مقتل 15 من تلك العناصر.

وأضاف البيان إنه تمت مصادرة تسع بنادق آلية وثلاث بنادق خرطوش وعبوات وأحزمة ناسفة كانت بحوزة الإرهابيين.