جونسون يعتذر من ملكة بريطانيا والسبب؟

جهينة نيوز:

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الملكة إليزابيث حول طلبه السماح بتعليق عمل البرلمان، الذي أعلنت المحكمة لاحقًا أنه غير قانوني.

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" أثار قرار تعليق البرلمان جدلا كبيرا لدى العائلة المالكة حتى قبل أن إعلان المحكمة العليا أنه غير قانوني".

وفي 24 أيلول، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن قرار جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير قانوني" واعتبرته "لاغيا ولا تأثير له".

وفي 28 آب، وافقت الملكة إليزابيث الثانية على طلب رئيس الحكومة تعليق أعمال البرلمان ابتداءً التاسع من أيلول، وحتى 14 تشرين الأول.