راغب يرد الصاع صاعين لأحلام.. والاخيرة تبكي في الارض

جهينة نيوز:

بعد أن عملت أحلام بلوكا لراغب علامة في اختيار أحد المواهب الفنيةخلال الحلقة الاولى رد راغب في حلقة أمس البلوك لأحلام في اختيار فني موفق لموهبة أشعلت، لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" لروعة أدائها أغنية شيرين عبدالوهاب "جرح تاني"، فحاول الأعضاء الأربعة، راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد، ومحمد حماقي، استمالتها إلى فريقهم، إلا أنّ قرارها النهائي كان لمصلحة فريق راغب علامة.

وخلال "حرب" الفوز بها، استعمل علامة "البلوك" ضدّ أحلام، ليمنعها من الحصول على المشتركة ضمن فريقها، مما زاد الأجواء حماسة ومنافسة.

وقالت أحلام قبل البلوك: "أكيد رح تكون معايا"، ليردّ علامة: "ولا في الأحلام!"، وما قاله قد تحقق، إذ منعها من ضمّ المشتركة إليها، ليفوز بها في فريقه.

وجلست أحلام على أرض مسرح ذا فويس لتبكي من البلوك وتسأل الجمهور هل تقبلون أن يعمل لي بلوك

راغب كما وعد سابقا بأن يرده لأحلام على الناعم وفى بوعده حتى أنها لم تعرف من عمله لها الا بعد أن سألته انت من عملت لي البلوك

وبهذا يكون راغب وأحلام ق استنفذا حصتهما في البلوك عبر برالبرنامج الذي يتيح للعضو اللجنة استخدامه مرة واحدة