بيدرسون: احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها نقطة الانطلاق لأي حل للأزمة فيها

جهينة نيوز:

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون مجدداً ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً استناد إلى مبدأ احترام سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها.

وقال بيدرسون في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا في نيويورك: “أكدت مراراً وتكراراً في تقاريري المقدمة إلى مجلس الأمن أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها” لافتاً إلى أن هذا الحل هو وحده الذي ينهي الأزمة.

وكان بيدرسون أكد غير مرة ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يؤكد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ويدعو إلى حل سياسي بملكية وقيادة سورية تيسره الأمم المتحدة.

وأعرب بيدرسون عن أمله في أن تعقد لجنة مناقشة الدستور التي تم الإعلان عن الاتفاق على تشكيلها الاثنين الماضي اجتماعها الأول خلال الأسابيع القليلة القادمة.