هوس.. عابد فهد وهبة طوجي في مسلسل جديد

الأحد, 29 أيلول 2019 الساعة 13:31 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

هوس.. عابد فهد وهبة طوجي في مسلسل جديد

جهينة نيوز:

أعلنت الفنانة اللبنانية هبة طوجي مشاركتها في عمل درامي سوري إلى جانب الفنان السوري عابد فهد على حسابها في تويتر تحت اسم" هوس"

وكتبت طوجي مغردة" هوس.. قريبا.. هبة طوجي وعابد فهد"

العمل من اخراج محمد لطفي وتأليف ناديا الأحمر وانتاج مشترك بين see media و golden line ضمن عشر حلقات تسبق السباق الرمضاني.

هبة فنانة شاملة حملتها موهبتها إلى عالم النجومية وانتقلت من بطولتها لأربع اعمال مسرحية رحبانية إلى المسرح العالمي بدور إزميرالدا ضمن اشهر عمل عالمي مسرحي” نوتردام دو باريس”.

ويتوقع الجمهور للعمل أن يكون قويا وخاصة انه سيجمع بين عابد فهد فنان الدراما الذي اثبت حضورا عربيا في الموسم الرمضاني السابق وبين هبة طوجي التي تجمع بين الاداء المسرحي والتمثيلي وبين الاخراج


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