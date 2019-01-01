اعتذار مبطن من مبابي الى نيمار

جهينة نيوز:

كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، عن كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على بوردو 1-0، مساء السبت في الدوري الفرنسي.

وصرح الفرنسي مبابي في لقاء صحفي، قائلا "لا يوجد سبب لتتغير علاقتي مع نيمار، أؤكد دائما أنها قائمة على الأمانة والإعجاب، ولا أميل لمجاملة الكلام معه، عندما يحدث سوء تفاهم بيننا، نتحدث سويا".

وأضاف الفرنسي ضاحكا "لقد سألني نيمار في غرفة الملابس لماذا لم أمرر الكرة له في مباراة بوردو، وأهانني نسبيا".

ونشر مبابي اعتذارا ضمنيا عبر حسابه على "تويتر" يقول فيه لنيمار "لقد عدنا أخي، كان يجب علي أن أصنع لك هدفا آخر".

ولفت مبابي في سياق متصل "كان لدي إصرار شديد بمجرد مشاركتي بديلا بالشوط الثاني على مساعدة فريقي لتحقيق الفوز في هذه المباراة المغلقة".