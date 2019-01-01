زعيم المعارضة التركية يدعو إلى حوار مباشر بين أنقرة ودمشق

جهينة نيوز:

قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي في تركيا كمال كليجدار أوغلو، إن إنشاء قناة اتصال مباشرة بين أنقرة ودمشق هو أسهل طريقة للتوصل إلى تسوية سلمية في سوريا.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن كليجدار أوغلو تصريحات أمام "مؤتمر سوريا الدولي" الذي نظمه حزبه في اسطنبول، جاء فيها: "قناة التواصل بين أنقرة ودمشق هي أسهل طريقة للسلام"، مشيرا إلى أهمية استعادة السلام والاستقرار في سوريا للحفاظ على الهدوء في تركيا.

وأكد أن لدى كل من سوريا وتركيا تاريخا مشتركا وروابط ثقافية قوية، معربا عن أمله في استعادة الصداقة وعلاقات حسن الجوار بين البلدين.

ووفقا له، فإنه يحق لتركيا محاربة المنظمات الإرهابية على الأراضي السورية من أجل ضمان أمنها، قائلا: "حرب تركيا ضد الإرهاب خارج حدودها حق مكفول بموجب الاتفاقات والالتزامات الدولية".

وأشار إلى أن أنقرة يجب أن تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب من خلال "احترام السلامة الإقليمية لسوريا وإقامة علاقات مباشرة مع دمشق".

وأضاف كليجدار أوغلو: "يجب ألا ننسى أبدا أن الشعب السوري وحده هو القادر على تقرير مستقبل سوريا".

كما اقترح زعيم حزب الشعب الجمهوري، إنشاء منظمة للسلام والتعاون في الشرق الأوسط بمشاركة تركيا وإيران والعراق وسوريا.

ودعا المشاركون في "مؤتمر سوريا الدولي"، لإنهاء الصراع وتأسيس السلام والاستقرار في سوريا وحل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان.