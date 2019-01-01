قرار لوزير التربية يربك المدارس الخاصة والطلاب!

جهينة نيوز:

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمة الخاصة العاملة في المحافظات بإلغاء كل الاستثناءات الوزارية الممنوحة لقبول الطلبة والتلاميذ في هذه المؤسسات إضافة إلى العدد للعام الحالي 2019-2020.

ويستثنى أبناء الشهداء ومصابو الحرب من أحكام تعميم وزارة التربية، على أن يتم استيعاب جميع التلاميذ والطلبة في المدارس العامة أصولا حسب الصفوف والمراحل الدراسية.

ونص التعميم الجديد الصادر عن التربية على إلغاء العمل بالبلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 12 أيلول الجاري والمتضمن تمديد التفويض الممنوح لمديري التربية بمنح الموافقة على تجاوز القاعة الصفية الواحدة بما لا يزيد على 5 طلاب عند الضرورة على ألا تدخل هذه الزيادة ضمن الفترة الاستيعابية للمؤسسة وذلك للعام الدراسي 2019-2020 وللمرة الأخيرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير التعليم الخاص في وزارة التربية وائل محمد أن التعميم الصادر من التربية والموجه للمديريات يخص عمل 450 مدرسة خاصة، مبيناً أن التعميم يأتي ضمن الإجراءات المتخذة لإلغاء الاستثناءات، بما فيها التعليم الخاص والمؤسسات التعليمية الخاصة.

وأوضح محمد أنه يحق لوزير التربية تكليف مديري التربية بـ5 مقاعد (استثناء) في كل شعبة صفية في المدارس التعليمة الخاصة، أي بمعدل 5 استثناءات، مشيراً إلى إلغاء هذه الآلية المتبعة بتعميم جديد للعمل بمضمونه في المحافظات.

وبين محمد أن الاستثناءات قليلة في مختلف المحافظات، مقارنة مع دمشق وريف دمشق، مشيراً إلى العمل على رصد مختلف الإحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع، ولافتا في سياقه إلى أن عدد المدارس التعليمية الخاصة بما فيها رياض الأطفال يتجاوز 1500 مدرسة وروضة أطفال في مختلف محافظات القطر.

هذا وكانت الوزارة وضعت ضوابط حدت بموجبها من الاستثناءات في مسألة نقل المدرسين وتحديد مراكز العمل، على أن يستثنى من ذلك ذوو الشهداء وذوو المصابين بحالة العجز التام والحالات الإنسانية (أرامل – مطلقات…) والمسرحون من الخدمة العسكرية وزوجات المخطوفين والمفقودين والجرحى والمصابين من العسكريين والمدنيين والعاملون المصابين بأمراض (عضال ومزمنة وشديدة تستدعي رعاية صحية من ذويهم) والعاملات اللواتي أحيل أزواجهن إلى التقاعد أو تم تسريحهن من الوظيفة (زوجة- ابنة – شقيقة).

إضافة إلى العسكريين المنقولين ضمن أجهزة القوات المسلحة أو قوات الأمن الداخلي بين محافظات القطر، وكل من مضى على خدمته ست سنوات، بالنسبة للمدرسين والمدرسين المساعدين ومعلمي الحرف المعينين بموجب مسابقة 2010 وما قبل (متزوجات – عازبات -ذكور) وخمس سنوات بالنسبة لمعلمي الصف المعينين بالتزام (متزوجات – عازبات -ذكور) كما شملت كل من حقق شروط النقل من المدرسين المهندسين وعلى الشاغر المحدث حكماً وبعد مضي خمس سنوات بالنسبة للمعينين على وظيفة شاغرة، والعاملين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وحققوا شروط النقل.

وحول الحالات التي يشملها القرار أكدت الوزارة أن أية زيادة عن الطاقة الاستيعابية لأي مدرسة خاصة يلغى تسجيل الطالب فيها بموجب التعميم، ليصار إلى تأمينه في مدرسة حكومية، وأن التعميم يشمل جميع من حصلوا على استثناءات في المدارس الخاصة بزيادة عن الطاقة الاستيعابية لها، على أن يبقى الاستثناء سارياً في حال لم يؤثر ولا يزيد على الطاقة الاستيعابية للمدرسة الخاصة.