أبراج الأحد 29 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٩/ ٩: طيب وحنون لا يطيق القسوة، مصر وحكيم وصاحب مواهب، يوقظ مواهبه ويبلورها بمختلف الفنون، احيانا متردد ومتسرع يتأثر بمشاعر الاخرين، الفترة القادمة تتقلص فترات الشرود والخيال، سهرة كبيرة لكن لديك تدقيق كبير في مجال عملك، النتيجة لصالحك، انتبه من مصاريف بسبب تغيير في امور البيت والميراث وتغييرات لصالحك

الحمل: تشعر بتوتر المزاج وتقلب الطباع، انتبه من مواجهة ومعاكسة، حاول ان تعمل وراء الكواليس، الجأ للذكاء والمنطق، لطف الاجواء وتجد تعاون مع الشركاء، لا مانع من غض الطرف عن تصرفات الحببب، تجنب التنقلات، عرقلة او تأجيل

الثور: متعب بعض الشيء لا تهدر طاقتك، يوم مناسب للتنقل من حال الى حال، حافظ على هدوء اعصابك، لا ترتكب اخطاء بامور عملية، البعض يحبطون عزيمتك ويسرقون طاقاتك، وراء الغيوم تشرق الشمس لذا خذ قسطا من الراحة

الجوزاء: يوم جيد مثل الامس والاهتمام بمتطلبات الاحبة مناسب للاجتماعات والجلسات المهمة تتوضح بعض الامور وتفرح بتقربك من الاهل، الحظ لا يتخلى ماديا، لا تعرض علاقاتك العاطفية للامتحان او الخطر، تمر بفترة متقلبة على صعيد عاطفي ، صوتك مسموع، علاقات وسهرة ولقاء واهتمام بالاطفال

السرطان: تتحمس من الصباح لمشروع جديد يعزز استقرارك وتعيد النظر بالامور العائلية وتحل الخلافات، عزز طاقاتك وابتعد عن الافكار السوداء، حاول ان تبتعد عمن ينقلون الاخبار السيئة وابحث عن الناس التي تريحك، باشر مشاريعك بحيوية لانك قد تسمع خبر يقلقك عن شخص في العائلة وبعض التصليحات والأعطال

الأسد: يوم جيد للحركة، تعبر عن ودك بمحبة، توصلها للاصدقاء والاهل عن طريق الزيارة او التواصل، لتكن امورك مدروسة حتى لا تصطدم بأحد، حاول ان تكون قريبا من الاصدقاء والجيران، تنقل وتحصل على هدايا، مقابلة ناجحة، نهارك نشيط

العذراء: تركيزك على المال انتبه كي لا تُقحم في صفقات مشبوهة، او احد ما يشكك في كفاءتك، اعتمد الهدوء وتجنب صرف الاموال عشوائيا، انت بأشد الحاجة للتحرك ضمن الحدود، لا تتردد في الافصاح عن مشاعرك خاصة اختيار الوقت المناسب، تسمع خبر مزعج وتتخذ قرار متسرع

الميزان: القمر ببرجك يحمل لك تجدد ويفتح بابك ويتطلب مرحلة جديدة، يوم جريء واذا حصل اي خطأ لا تفقد الصبر، حاول ان تفاوض وتدفع بمصالحك، اذا كنت تؤمن بذكاءك تجعل حلمك حقيقة، يومك رائع من وحي فكرك، علاقات اجتماعات توقيع، حسم لبعض القضايا

العقرب: تظهر مسالة طارئة وتشعر بطباعك متقلبة انتبه لا تورط نفسك في اشياء جديدة، يوم مخيب للآمال، ربما تستاء من تصرفات احد من محيطك او يحصل التباس او سوء تفاهم، راقب افكارك لتتخطى اي عرقلة غدا، تسمع اخبار جيدة

القوس: حظ جيد، اطمئنان وتتجدد اعمالك، تزداد حماستك لتخوض اعمال جديدة، لا تضيع وقتك، الظرف داعم، يناسبك ولا يخذلك الحظ، اجواء حميمية مع محيطك، ركز على النشاط الاجتماعي، تتوجه لك دعوة وقد تلتقي بالاصدقاء ويلتفون حولك

الجدي: تركيزك على العمل تقلب المعطيات لصالحك، الجو ضاغط بسبب كثرة واجباتك يتزامن مع استقبال وتوديع، تشعر بالمسؤولية تسمع سر يزعجك، لذلك تحتاج لترميم بعض الجسور التي تصدعت، حاول ان تتحالف مع الاقوياء، حدد اولوياتك الاضواء مسلطة على قدراتك لذا انتبه من وعد كاذب

الدلو: تتهيأ لنجاحك وتتوصل لقناعة جديدة لا مانع من تقديم تضحية بجميع الاحوال، يومك فيه امور مالية ومعاملات قانونية ويلتمس محيطك الحكمة من تصرفاتك، مناسب لتكسر الحواجز الوهمية، عن طريق الاتصال لمسافات بعيدة او استقبال او تقوم بتنقل لمسافة طويلة، سفر واهتمام بالمواصلات البعيدة والقريبة، تهمك مشاريعك اليوم، انتبه واصبر

الحوت: نهارك فيه برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، وظف مهاراتك، احتمال تهتم بمسألة خاصة، ابتعد عن الذكريات تفتح باستمرار، فرصة اي شيء تفكر فيه، الحظ حليفك مالي واجتماعي، اشكر الله على حظوظك، قصة استشفائية او فواتير واستحقاقات