على عقيدة جبهة النصرة و الجيش الامريكي - النظام السعودي ينتقم من المدنيين اليمنيين

جهينة نيوز:

عقيدة عسكرية همجية عنوانها الهزيمة في الميدان و الانتقام من المدنيين هي عقيدة الجيش الامريكي من فيتنام الى العراق الى الصومال و ما مدينة الرقة المدمرة سوى عنوان للعقيدة العسكرية الامريكية الهمجية التي تتبناها المجموعات الارهابية و جيوش المرتزقة التي تتبع للادارة الامريكية.

و كحال جبهة النصرة الارهابية في محافظة إدلب حيت تبدأ بالقصف العشوائي على بيوت المدنيين مع كل تقدم للقوات السورية و قبلها في الغوطة الشرقية و درعا و حمص و غيرها و كما فعل داعش في سورية و العراق , و كما فعل قبلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي حين كان يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت مع كل عويل لجنوده في جنوب لبنان او على حدود قطاع غزة بدأ النظام السعودي بسلسلة غارات انتقامية من المواطنيين المدنيين مستهدفاً مزارعهم و املاكهم في محافظتي صعدة و حجة في اليمن بعد الهزيمة المدوية التي تكبدتها قوى العدوان في نجران.

و ذكر المتحدث بإسم الجيش و القوات اليمنية العميد يحيى سريع ان طيران العدوان السعودي شن 25 غارة جوية عنيفة على املاك و مزارع المواطنيين اليمنيين في محافظتي حجة و صعدة .

و تأتي الانباء عن الاعتداءات السعودية على املاك المدنيين اليمنيين بعد قيام القوات اليمنية بأسر ثلاث الوية لقوات تحالف العدوان على اليمن و فصيل سعودي كامل خلال عملية عسكرية نوعية في منطقة نجران داخل الاراضي السعودية.

و يذكر ان القوات السعودية و الاماراتية و بدعم امريكي تشن عدوان على اليمن منذ خمس سنوات بعناوين مختلفة آخرها عنوان ما يسمى اعادة الشرعية بهدف اعادة الرئيس اليمني المستقيل و المنتهية ولايته اصلا عبد ربه هادي منصور الى السلطة.

و تسبب العدوان على اليمن بمصرع عشرات آلاف اليمنيين و جلهم من النساء و الاطفال فيما طال العدوان السعودي الاثار اليمنية و البنى التحتية و مؤسسات الدولة اليمنية, و رغم كل القصف الهمجي الذي يتعرض له اليمن لازال الجيش اليمني يقاوم و يكبد قوى العدوان خسائر فادحة وصلت الى تعطيل نصف انتاج النفط السعودي وسط مكابرة نظام ال سعود على الاستمرار بالعدوان.