وزارة النفط تعلن وضع بئر الغاز دير عطية 2 بالخدمة

السبت, 28 أيلول 2019 الساعة 21:24 | اقتصاد, محلي

وزارة النفط تعلن وضع بئر الغاز دير عطية 2 بالخدمة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر (دير عطية 2) في الإنتاج بعمق يصل إلى 3620 مترا طوليا وذلك بجهود كوادر الشركة السورية للنفط.

وتقوم الكوادر حسب بيان للوزارة تلقت جهينة نيوز نسخة منه بإجراء الاختبارات النهائية على البئر التي من المتوقع أن تتراوح إنتاجيتها بين 450 و600 ألف متر مكعب من الغاز يومياً ونحو 150 برميل من المتكاثفات وتعتبر دير عطية 2 البئر الثانية في تركيب حقل دير عطية ضمن حقول شمال دمشق فيما أعيد وضع بئر (دير عطية 1) بالخدمة في شهر تشرين الثاني الماضي بعمق 3741 متراً طولياً وطاقة إنتاجية بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً بعد أن كانت مغلقة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية.


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