مندوب ايران بالامم المتحدة يشن هجوم حاد و قاس على نظام ال سعود

جهينة نيوز:

أكد مساعد رئيس البعثة الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة، أن أسرة آل سعود الفاسدة حولت الحجاز؛ ارض السلام والتعايش، الى مصدر للتطرف والارهاب.

ووصف اسحاق آل حبيب، النظام السعودي بأنه يمثل خطرا كارثيا للسلام والامن في المنطقة، وقال: ان أسرة آل سعود الفاسدة حولت الحجار، ارض السلام والتعايش، الى مصدر للتطرف والارهاب.

وردا على تصريحات وزير الخارجية السعودي ضد ايران، قال آل حبيب: ان السعوديين استخدموا الشماعة الايرانية لإخفاء ماهيتهم الرجعية وكذلك مغامراتهم المستمرة المدانة.

وأضاف: رغم ذلك، لا يمكن تجاهل شواهد السياسات السعودية المخربة من خلال التزويق بالفوتوشوب وإلقاء اللوم على الآخرين. ولا يمكن للمستبدين السعوديين أن يخفوا هزائمهم المتكررة الى الابد والناجمة عن تعصبات القرون الوسطى والعصر الحجري، من خلال طرح المزاعم ضد ايران.

وتابع: لعله ينبغي ان يتم تذكير السعوديين، بأن السعودية وليست ايران هي التي أنفقت مليارات الدولارات لنشر الكراهية والتطرف لفترة عقود في انحاء العالم.

وصرح: ان السعودية وليست ايران هي التي قدمت مليارات الدولارات من الاسلحة الى داعش والارهابيين التابعين لها في سوريا، وكان أغلب الارهابيين من الرعايا السعوديين.

ولفت الى ان 15 شخصا من الارهابيين الـ18 الذين نفذوا الهجمات الارهابية في 11 ايلول/سبتمبر كانوا من رعايا السعودية وليس ايران.

وأكمل: ان ايران ليست من يقدم الرشاوى الى الساسة الاجانب لنشر الطائفية والدفاع عن نظامها الفاسد بعمق، والاقسى من ذلك، ان من كان له دور في إخماد كل الحركات الديمقراطية والمطالبة بالديمقراطية في منطقتنا.

وقال آل حبيب: ان السعودية وليست ايران هي من يحاصر البلد المجاور بشكل وحشي وتبتزه. ان السعودية وليست ايران هي من خطفت رئيس وزراء منتخب لبلد مستقل.

وبيّن ان السعودية وليست ايران هي من بدأت حربا عدوانية شاملة ضد أفقر جيرانها، في حين انها ترتكب يوميا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وأوضح: ان السعودية وليست ايران هي من تذبح معارضيها السياسيين السلميين، وقد رفعت مستوى سلاحها في هذا المجال من "السيف" الى "المنشار".

ولفت مندوب ايران لدى الامم المتحدة الى ان السعودية وليست ايران هي من لا يعرف شعبها دوما حقوق الانسان والديمقراطية وصناديق التصويت.

ومضى آل حبيب قائلا: لعله من الضروري تذكير المستبدين السعوديين بأنه بينما كان الايرانيون يدافعون عن بلادهم في مواجهة عدوان صدام، كانت السعودية هي من تساعد ذلك الديكتاتور الامر الذي أدى الى ان يفقد اكثر من 250 ألف ايراني ارواحهم.

واضاف: بينما كان الايرانيون يحاربون القاعدة وسائر التنظيمات الارهابية في افغانستان، كان السعوديون يدعمونهم بالمال والسلاح بشكل مفتوح.

وتابع: وبينما كان الايرانيون يساعدون الشعب والحكومة في العراق وسوريا لطرد ارهابيي داعش من اراضيهم، كانت السعودية من من احتضن هؤلاء الارهابيين عقيديا وإسنادا وتمويلا.

ونوه آل حبيب الى انه بينما يدعو الايرانيون الى محادثات اقليمية لإعادة الاستقرار الى منطقة الخليج الفراسي، فإن السعوديين يصرون مرة اخرى على اجراءاتهم وسياساتهم المشؤومة.

وأكد ان السعوديين نجحوا حتى الآن من خلال اللعب بورقة ايران، في دفع انصارهم الغربيين الى دعمهم سواء في سوريا او اليمن.

ودعا مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، السعوديينالى عدم مفاقمة حساباتهم الخاطئة، قائلا: ان التكتيك قصير النظر للسعوديين حيث يتصورون ان انعدام الاستقرار وانتشار الفوضى في المنطقة يحسن من وضعهم الاقليمي، باطل من الاساس.

وأردف: ان أسرة آل سعود الفاسدة حولت الحجاز؛ ارض السلام والتعايش، الى مصدر للتطرف والارهاب. كما ان الحركات الوهابية في العالم بدءا من 11 ايلول، ولندن وباريس ومدريد وصولا الى كراتشي وكابول وبغداد واسطنبول لديها اواصر وثيقة مع تعاليم الوهابية التي نشأت في السعودية.

فارس