الوزير المعلم: عصر ضم أراضي الغير بالقوة ولى

جهينة نيوز:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن أسس منظومة العلاقات الدولية تتعرض لخطر غير مسبوق وتتزايد النزاعات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين وفرص الحرب تسبق فرص السلام.

وقال الوزير المعلم في كلمة سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودعم الإرهاب وفرض الحصار الاقتصادي يزيد حالة الفوضى على الساحة الدولية ويجعلنا نتجه نحو شريعة الغاب بدلاً من حكم القانون مؤكدا إما أن نعمل على بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً وخاليا من الإرهاب والاحتلال والهيمنة أو أن نترك مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة في مهب الريح.

وأشار المعلم إلى أن الإرهاب لا يزال أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين ويشكل خطراً محدقاً يواجه الجميع دون استثناء رغم ما حققته سورية من إنجازات استثنائية في مكافحته لافتا إلى أن سورية عانت لأكثر من ثماني سنوات من ويلات الإرهاب الذي قتل الأبرياء ودمر البنى التحتية ومقدرات البلاد لكن الشعب السوري سطر ملحمةً بطولية في حربه ضده.

وبين الوزير المعلم أن الشعب السوري ساهم في الدفاع عن الإنسانية جمعاء وعن القيم الحضارية وثقافة التسامح والعيش المشترك في مواجهة الفكر المتطرف وثقافة الكراهية والموت التي كانت التنظيمات الإرهابية تحاول نشرها مضيفا أن سورية عازمة على استكمال الحرب ضد الإرهاب بمختلف مسمياته حتى تطهير كل أراضيها منه.

وأضاف المعلم أن محاربة الإرهاب ليست على سلم أولويات دول تواصل الصمت حيال ما تواجهه دول أخرى مثل سورية من إرهاب ولا يتعدى الأمر بالنسبة للبعض مجرد إطلاق تصريحات وبيانات جوفاء مبينا أن هناك دول تستثمر في الإرهاب وتستخدمه أداة لفرض أجنداتها المشبوهة على الشعوب والحكومات التي ترفض الإملاءات الخارجية وتجلى ذلك في حالة سورية التي استقدم إليها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب.

وأوضح المعلم أنه غاب عن أذهان داعمي الإرهاب أنهم إذا استمروا في نهجهم فإن الإرهاب سيعود أقوى مما كان وسيهدد الجميع دون استثناء حتى داعميه ومستثمريه.

وأشار المعلم إلى أن محافظة إدلب باتت تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم، فهل ستتخلى أي دولة في حال كانت تعاني مثل هذا الوضع عن حقها وواجبها في حماية شعبها وفي تحرير منطقة ما فيها من الإرهاب مؤكدا أن سورية تعاملت بإيجابية مع مبادرات حل الوضع في إدلب ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ أملا في أن يسهم ذلك باستكمال عملية القضاء على الإرهاب فيها.

ولفت المعلم إلى أن النظام التركي لم ينفذ التزاماته بموجب تفاهمات أستانا واتفاق سوتشي واستمر بدعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي الذي سيطر على معظم مساحة إدلب، ويستميت مدعوماً من دول غربية بحماية التنظيمات الإرهابية في إدلب كما فعلوا سابقاً عند كل تقدم للجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب مبينا أن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سورية ووصل بهما الأمر إلى الإعلان عن اتفاق لإقامة ما تسمى “منطقة آمنة” داخل الأراضي السورية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وقال المعلم “أي قوات أجنبية تنتشر على الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية هي قوات احتلال ولنا الحق في اتخاذ الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي لإخراجها.

وأوضح المعلم أن ميليشيات “قسد” الانفصالية تواصل ممارساتها الإجرامية والقمعية بحق أهالي محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب مدعومة من الولايات المتحدة بهدف فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

يتبع….