عملية نوعية غير مسبوقة للقوات اليمنية و عشرات الاسرى السعوديين و المرتزقة

جهينة نيوز:

اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إطلاقَ عملية نصرمن الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران .

و افاد الناطق بإسم القوات اليمنية العميد يحيى العميد سريع ان عملية “نصر من الله” العسكرية هي أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان .

و اكد العميد سريع سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو بالكامل واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية الكبرى بمحور نجران.

و اضاف العميد سريع انه تم أسر المئات بينهم عدد كبير من ضباط وعناصر الجيش السعودي في عملية نجران مؤكداً تحرير مئات الكيلومترات في محور نجران وحماية الأسرى من استهداف الطيران الحربي .

هذا و قال العميد سريع ان العملية العسكرية مستمرة في محور نجران والكشف عن تفاصيل إضافية بالساعات القادمة.