قبول 1676 متقدماً لاجتياز اختبار مسابقة العقود السنوية في جامعة الفرات

جهينة نيوز:

وصل عدد المقبولين لاجتياز اختبار المسابقة التي تجريها جامعة الفرات لمختلف الفئات إلى 1676 متقدما.

وبينت رئاسة جامعة الفرات أنه تم تحديد مواعيد الاختبار للمتقدمين لمسابقة العقود السنوية بكل الفئات في الجامعة وفروعها في “دير الزور الرقة” في مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدير الزور وفرع “الحسكة” في مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالحسكة حيث يجري اختبار الفئة الأولى يوم السابع من الشهر المقبل الساعة 11 صباحا والفئة الثانية في الثامن منه الساعة 11 صباحا أيضا والفئتين الرابعة والخامسة يوم التاسع من الشهر في نفس التوقيت.

وأشارت رئاسة الجامعة إلى أن عدد المقبولين للتقدم للمسابقة بلغ 1306 بدير الزور منهم 422 فئة أولى و800 فئة ثانية و84 فئة رابعة وخامسة و45 متقدما من الرقة منهم 40 فئة أولى وثانية وخمسة فئة خامسة و325 متقدما من الحسكة منهم 300 فئة أولى وفئة ثانية و25 فئة رابعة وخامسة.