واشنطن بوست: ترامب اعترف بتدخل أمريكا في انتخابات دول أخرى

جهينة نيوز

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تتدخل في انتخابات دول أخرى لم يسمها حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وصرح ترامب لكل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، خلال اجتماعه بهما في عام 2017 بقوله "لست قلقًا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، لأننا تدخلنا أيضًا في انتخابات دول أخرى"، بحسب واشنطن بوست.

وجاء هذا الاعتراف الصريح من قبل الرئيس ترامب، بمثابة صدمة للمسؤولين في البيت الأبيض، ولذا فقد عملوا على عدم تسريبه إلى أكثر من المسؤولين الثلاثة الكبار الذين كانوا على علم بهذا التصريح وأبقوه طي الكتمان، وفقا للصحيفة.

ونفت موسكو مرارا وتكرارا تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، مؤكدة أنه لا دليل على ذلك.