صدور نتائج استفتاء مجلة سيدتي والفنانون السوريون في الصدارة

جهينة نيوز:

اصدرت مجلة سيدتي استفتاءها حول الدراما الرمضانية لرمضان الفائت وتميز الفن السوري باحتلاله صدارة القائمة

فقد فاز كل من الفنان تيم حسن لفئة افضل ممثل جماهيري عربي والفنانة شكران مرتجى عن فئة أفضل مقدم برامج منوعات والفنانين معتصم النهار وقصي خولي عن فئة افضل ممثل درامي اما المخرج سامر برقاوي فقد حاز على لقب افضل إخراج في حين حصل ناصيف زيتون على أفضل مقدمة غنائية لينال مسلسل حرملك لقب افضل مسلسل تاريخي

يذكر ان استفتاء "سيدتي"، يضم الفئات والقطاعات كافة المشاركة في الأعمال الرمضانية، من نجوم المسلسلات، وكتّابها، ومخرجيها، وشاراتها الغنائية، وغيرها من الفئات والتصنيفات التي تشكل مروحة واسعة، لكل من يرغب في ترشيح الأسماء والخيارات المفضلة لديه ويتم فرز النتائج وإعلانها عبر مختلف الوسائط الخاصة ب "سيدتي"