السودان يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الجونة السينمائي الثالث

جهينة نيوز

اختتم مهرجان الجونة السينمائي امس الجمعة، دورته الثالثة بحفل الختام، الذي أقيم في مسرح المارينا، والذي أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بالجوائز، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي، وهي كالتالي:

في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية الفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي)، الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء.

وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي) إلى فيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا، أما جائزة نجمة الجونة البرونزية (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) فذهبت إلى فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني، بينما فاز فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور، بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي).

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) وذهبت إلى الممثل بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم "عيد القربان"، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة هند صبري عن دورها في فيلم "حلم نورا".

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فقد فاز فيلم "حديث عن الأشجار" بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي)، أما جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) فذهبت إلى فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني، وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) إلى فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد مسابقة الأفلام القصيرة.

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي) ذهبت إلى فيلم "امتحان" للمخرجة سونيا ك. حداد، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "أمي" للمخرج وسيم جعجع جائزة.

نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر، وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) إلى فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي.

ونال فيلم "السادس عشر من سبتمبر" للمخرج ألفارو جاجو دياز تنويه للجنة التحكيم الخاص، بينما كانت جائزة سينما من أجل الإنسانية، والتي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي)، ذهبت إلى فيلم "البوساء" للمخرج لادج لي.

وجائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي ذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني، بينما ذهبت جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" إلى فيلم "1982" للمخرج وليد مؤنس.