واقع النظافة سيء في السويداء والبلدية تبرر: نقص في عدد العمال والآليات والحاويات!

جهينة نيوز

تعود مشكلة تراكم النفايات في معظم أحياء مدينة السويداء إلى الواجهة من جديد في ظل تكدس القمامة على جانب الطرقات في بعض مناطق وأحياء المدينة، التي يعزو مجلسها الظاهرة لعدة أسباب أبرزها نقص عمال النظافة، ويقول: إنه يبذل جهوداً أكبر بعامليه وآلياته لكن هذه الجهود تستدعي تعاوناً أكبر من الأهالي.

مشكلات كثيرة يعانيها المواطنون وفي أولويتها، حسب كثيرين، نقص الحاويات ووضعها في أماكن غير مناسبة ما يتسبب بتراكم القمامة بجانبها، ولاسيما أن حاوية واحدة لا تكفي لتخديم المنطقة ما يتطلب زيادة عددها. مشكلة القمامة باتت لعبة شد حبل بين المواطنين والمعنيين، ويشكو أصحاب المحال التجارية من أن مكان الحاوية تحول إلى مكب كبير بسبب رمي المخلفات حول الحاويات ما يتسبب بانتشار الحشرات والروائح الكريهة.

الواقع الصعب في مدينة السويداء بات ملموساً فتراكم القمامة لا يمكن حجبها عن عيون المواطنين ومنع رائحتها.

في السياق، تحدث رئيس مجلس مدينة السويداء بشار الأشقر لصحيفة تشرين فقال: المجلس لا يدخر جهداً لتحسين واقع النظافة ضمن إمكاناته، من دون إنكار وجود مشكلة واختناقات في بعض المواقع نتيجة ما يواجهه قطاع النظافة في المدينة من صعوبات أبرزها: نقص عدد العمال والآليات والحاويات في ظل ازدياد عدد سكان المدينة، ما يدفع المجلس لإرسال أربع آليات ثقيلة لتنظيف القمامة المتراكمة ما يتسبب بأعباء مادية إضافية على المجلس، وعن تضرر الحاويات من الآليات الثقيلة، أكد الأشقر أن الموضوع متابع ولا يتجاوز 2 إلى 3% نسبة الحاويات المتضررة.

وعن الحلول الممكنة في الوقت الراهن قال الأشقر: إنه تم توقيع عقد استثمار بين المجلس وأحد المستثمرين حول مكب القمامة الرئيسي وسيسلم الموقع الأسبوع القادم، لإعادة تدوير وفرز النفايات ما يسهم في معالجة وضع المكب وأثره البيئي على المحيط والمدينة، وستتم معالجة النفايات بطريقة علمية، وهذا العقد سيخفف الأعباء المالية على مجلس المدينة، إضافة إلى تحقيق مورد مالي جديد للمجلس، مضيفاً: يتضمن العقد في مراحله الأخيرة دراسة إمكانية قيام المتعهد بجمع القمامة من المدينة ووضع حاويات خاصة بالمواد البلاستيكية والمعدنية وغيرها ضمن المدينة، وهذا الموضوع متوقف أيضاً على التعاون من قبل المواطنين ورمي القمامة في الأماكن المخصصة لها فقط، وأوضح الأشقر أنه لتخديم المدينة بالشكل الأمثل نحتاج 200 عامل و18 آلية نظافة و800 حاوية، بينما يخدمها حالياً وفق الإمكانات المتاحة 50 عاملاً و400 حاوية و7 آليات تعمل على مدار3 ورديات يومياً، حيث يتم ترحيل نحو 200طن من القمامة يومياً مع محاولات المجلس المتواصلة لتعيين عمال نظافة بعقود موسمية لسد النقص الحاصل لكن هناك إحجام عن هذا العمل.