أبراج السبت 28 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٨/ ٩: عقل سريع متأهب دائما للتعامل مع الحالات الطارئة، لياقة شخصية لا يعيقه معالجة أي أمر أحيانا لا يستخدم قدراته، قد يتورط بسهولة في مشاجرة، مزاجه سريع الاستقبال، لا يحمل ضغينة، سريع عزيز، عنده عزة ريادة مندفع دون خوف او حساب، في الاتحاد قوة، مردود مادي مهتز يوجد تصارع عليه، على صعيد عاطفي اتحادات ولقاءات مرضية، تطور على صعيد مادي وشخصي، خط متبادل او ميراث

الحمل: تركيزك على الشراكة سواء شراكة عاطفة او شراكة عمل، انتبه من خلاف وشيك وجرح بالكرامة وخاصة ان الكواكب مجتمعة بشراكتك، لذلك لا تعمل عنف لحل مشاكلك على صعيد شركاء، الأفضل أن تتفاهم مع الشركاء، اليوم الصبر والهدوء هي أفضل ما تقوم به، تعطي نفسك قيمة تواصلية وتصلح كل ما هو غير منسجم مع شركائك

الثور: مشغول بالك بفكرة بمسائل لها علاقة بك، تركيز على العمل، حاول أن تعتمد على العمل بسبب تراكم الاعمال، تشعر بعدم الرضا لذلك انتبه لان نهارك لا يحتمل اي زوايا قاتمة بحياتك، حاول طلب مساعدة، تطرح اسئلة وهذا الشيء يسبب لك الراحة النفسية اذا كنت منتبها لامورك وغذائك وصحتك، عمل كثير ينتظرك

الجوزاء: انت شخص لطيف ومتفهم، نهارك يحمل لك انواع النشاطات والحياة الاجتماعية للوصول لهدفك، يوم جيد لتلاقي صدى وتكون تحت الاضواء وتعرف خبر يتعلق بمشاريعك، لكن اليوم يجب ان تعرف كيف تصرف اموالك في اطارها الصحيح، لا تجد وقتا للعناية بالأطفال، مطلوب منك ان تكون مغامر وتتغلب على القيود وتهتم بالاولاد

السرطان: تركيزك على الامور البيتية واهتمامات بالمنزل، احتمال تجد صعوبة بتوجيه أفكارك وعواطفك نحو المنزل والسبب يعود لاهتناماتك الكثيرة الانجاهات، حاول ان تحب الاشياء البسيطة ويعكس منزلك هذا الشيء حتى ترى الجمال الطبيعي، انتبه من الغضب والخوف، نهار متفهم وهادئ وتعمل تغيير في المنزل او تحسين بالداخل، حافظ على صبرك واتزانك، تغيير بطريقة تفكيرك تجاه اي مشكلة عائلية

الاسد: يوم للحركة وتعرف أخبار جيدة تتعلق بمشاريعك، تبحث بسفرة قصيرة او تقوم بخيارات أساسية، او ترى الناس حولك متوترين او سريعي الغضب وخاصة ان القمر موجود بالميزان، لذا تستطيع ان تعرف اين حدودك، تفكر بعقلك وليس بقلبك، مطلوب منك ان تعرف اين تذهب، لقاءات مقابلات اخوة جيران

العذراء: تحتاج لحرية أكبر لأنك بجاجة للدعم المادي، تعبر عن الحب بشفافية وتأخذ وتعطي، تساعد او تطلب مساعدة او اذا كان لديك عقد عمل دقق فيه جيدا، وجود المال عندك جذاب جذاب للجنس، انتبه لامور المصاريف وعاطفي وحساس أكثر للأمور المالية، هدايا ومكاسب وامور ضائعة تجدها، تحل جميع مشاكلك المادية

الميزان: القمر ببرجك، بعد معاناة وتجد ان اصدقاءك يصنعون معك معروف، تنال مساعدات وتتخطى الأخطار، ممتع نهارك وتتوقع فرص تتجاوز مع مخيلتك وحدسك، القمر والكواكب تتجاوب عندك لرسم طريق جديد

العقرب: يجب ان تعرف اين تتجه مطلوب منك ان تكون اكثر صبرا وتنتظر وصول القمر لبرجك، نهارك بطيء، انتبه من مواجهة او كلام مسيء، حذاري من خيبات الأمل والأوهام، تتورط بقصة ان لم تحسب الحساب، انتبه لصحتك ولا تعقد نهارك

القوس: مستحيل ان تكون وحيد وذا الأمر نادر الحدوث، أصدقاء نشيطون ليحلقوا معك بحركة، اليوم معشرك سهل ولديك الكثير من الأصدقاء.د صحبتك جيدة ويحبك الناس، القمر بالميزان لذا أفضل ما لديك ان تغفر الخطأ وتلتقي الاصدقاء وترى المعارف القديمة او الجديدة

الجدي: يوم سريع وعصبي وقد تنزعج من أتفه الاشياء، تجنب الانفعالات، تركيزك على العمل لا تخف من تأثير المسؤولين عنك، شرط ألا تغوص لترضي فضولك، كن عنصر ممتاز وانه عملك لانك تبدأ عمل كثير مع الغرباء واظهر بأجمل طلة، حافظ على مكانتك

الدلو: نهارك نشيط وإحساسك مرهف مما يدفعك لتقديم مساعدات تعيد بعض التفاصيل بحياتك اليومية بصورة عامة، انت متفهم وتكون على استعداد لتقوم بسفر او اتصالات بعيدة، مسألة تهمك، ابتسم للشدائد وقابلها بصدر رحب، القمر يضاعف من نشاطاتك وتكون أحكامك كما تريد، لكن فجأة ترى النور تتضح معالم الطريق، حركة وتواصل سفر استقبال وتوديع

الحوت: تركيزك على الامور المالية المشتركة، يجب ان تكون حساباتك دقيقة ومبنية على معطيات واقعية، عليك ان تأخذ قرار حاسم وتستفيد من الظروف المحيطة، مبادرات طبية تجاهك، تزن جيدا بين الامور المالية المشتركة، لا تؤجل شيء، انتبه من الوعود الفارغة، بالعموم معاملات وملفات وانتبه لفواتيرك واموالك