فيسبوك متهم و استراتيجية جديدة لكذب قناة الجزيرة

جهينة نيوز:

لطالما فبركت قناة الجزيرة المشاهد و الفيديوهات بخصوص ليبيا و سورية لدرجة بث مشاهد مظاهرات ضد حسني مبارك على انها ضد الدولة السورية و غيرها آلاف الحالات الموثقة, و اليوم تستمر قناة الجزيرة بذات الكذب و ذات فبركة المشاهد و جديدها ليس فقط تركيب اصوات على مشاهد قديمة بل تعدتها الى استراتيجية جديدة و هي الاعتراف بما تسميه الخطأ.

حيث لوحظ ان قناة الجزيرة القطرية تقوم في النهار ببث مشاهد على انها مباشرة من عدة مناطق في مصر و ثم تقوم بمراجعة لاحقة بعد إنتهاء فترة التحريض لتقول فيها ان بعض المشاهد هي فيديو واحد تم بثه على انه صور في اكثر من منطقة لترفع عن نفسها مسؤولية الكذب و تكرار المشاهد المجهولة مكان التصوير في محاولة منها لربط اكاذيبها بشبكات التواصل الاجتماعي.

هذا و ذكر موقع اليوم السابع ان قناة الجزيرة تواصل نشر فيديوهات مفبركة تزعم أنها تعود لمتظاهرين فى مختلف المحافظات المصرية، وتارة تقول الجيزة واخرى قناة، وعمدت فى تثبيت هذه الفيديوهات على الشاشة بشكل مستمر، ولكن المصريون فضحوا أمرهم عندما قاموا بأخذ "برنتات" (لقطات شاشة تكشف ان ذات التسجيل يبث على انه في عدة محافظات و لكن يتم البث من فترات زمنية مختلفة لذات التظاهرة المزعومة كي لا يظهر ان الفيديو مكرر في اكثر من مشهد)، لهذه الفيديوهات وبخاصة التى زعمت خلالها القناة أنها تعود لمنطقتين مختلفتين، إحداهم فى منطقة الوراق والأخرى فى جنوب مصر بمحافظة قناة، وأثبتوا أنها تجمعات فى منطقة واحدة.

بعيداً عن أن هذه الفيديوهات قديمة وتم تركيب الأصوات عليها وفبركتها بطريقة احترافية، تمكن المصريون من فضح القناة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وكشفوا أن هناك شاب يرتدى قميص أصفر متواجد فيما يزعمون أنها تزاهرة بمنطقة الوراق، موجود أيضاً فى تظاهرة بمحافظة قناة.

بعد الفضحية الكبرى، خرج مذيع قناة الجزيرة وهو يتململ ويتخبط فى حديثه ليعلن فى نهاية الأمر بصحة ما قاله المصريون ويزعم أنه خطأ فنى، غير مقصود، وهذه ليست المرة الأولى التى تعلن خلالها القناة القطرية عن وجود خطأ دائماً ما يكون فنياً، أو غير مقصود، الأمر الذى دفع المصريون إلى مطالبتهم بالاعتراف بكذب كافة ما ينشرونه ويعلنوا السبب وراء هذا التضليل.

و في سياق آخر اتهم وسائل اعلام مصرية ان موقع الفيسبوك و بحجة الترويج مدفوع الثمن اصبح متواطيء مع الداعين للفوضى في مصر و طالب خبراء بحسب موقع اليوم السابع الدولة المصرية باتخاذ اجراءات بحق موقع فيسبوك و خصوصاً انه يحذف منشورات لشبكات الاخبار المصرية دون سبب و يمنع وصول المنشورات الى عدد كبير من المشتركين في حين و بمزاعم الترويج المدفوع يتم التسويق لكافة الصفحات التي تبث دعايات ضد مصر و شعبها رغم ان بعض تلك الاخبار تتعارض اصلاً مع سياسة فيسبوك.