مظاهرات فى مصر.. الشعب ينتفض لتأييد الدولة ومؤسساتها.. لا للإرهاب

جهينة نيوز:

خرج آلاف المصريين فى مظاهرات حب وتأييد للدولة ومؤسساتها والرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة المنصة بمدينة نصر، منددين بالحملة الشرسة التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية من تركيا وقطر ليأكدوا للعالم أجمع أن الشعب المصرى حريص على استقرار وطنه وضد الشائعات التى تطلقها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية من تركيا وقطر.

و ذكر موقع صدى البلد ان مظاهرات تأييد خرجت فى كل محافظات مصر تطالب باستقرار الدولة ومؤسساتها ضد التخريب والتحريض على هدم مصر حاملين الأعلام ويهتفون تحيا مصر.

وأرسل المواطنون رسالة حب ومودة بالالتفاف حول الدولة المصرية وعلى ثقة من إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة والمضي قدما لتقدم الدولة المصرية.

وظهر المصريون في الفيديو رافعين الأعلام المصرية، مرددين الأغاني الوطنية، مؤكدين دعمهم للدولة واستقرارها والرئيس السيسي.

مظاهرات مصر فى المنصة

تجمع المئات من مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أمام المنصة بمدينة نصر، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وردد عدد كبير منهم الهتافات وكان من بينها: "بنحبك ياريس "، " الجيش والشعب إيد واحدة" وتتزايد أعداد المصريين.

مظاهرات مصر فى السويس

شارك، اليوم الجمعة، الآلاف من عمال شركة سيراميكا كليوباترا بالسويس، في تظاهرة في حب مصر وداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي هزت محافظة السويس.

وردد عمال سيراميكا كليوباترا المشاركون في تظاهرات دعم الرئيس السيسي، هتافات: في ظهرك يا ريس، احنا معاك يا سيسي، تحيا مصر وحمل عمال سيراميكا كليوباترا أعلام مصر وصور الرئس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الهدف من المظاهرات دعم الرئيس ومسيرة الاستقرار للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المشاركون في تظاهرة دعم الرئيس أنهم يريدون التقدم بالبلاد ولا يريدون الرجوع خطوة إلى الوراء، ما حدث في سوريا وليبيا واليمن أكبر دليل على حجم التخريب.

مظاهرات مصر فى الغربية

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية اليوم احتشاد الآلاف من أبناء ومواطني الشارع الغرباوي، واستقلالهم أكثر من 120 اتوبيسا وسيارات ميكروباص للمشاركة فى احتفالية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات بالقاهرة .

وردد المشاركون فى الاحتشاد هتافات "بنحبك يا السيسي".. الجزيره فين .. الشعب المصري اهوه " و " تحيا مصر ..وكلنا معاك وبنحبك يا السيسي"، و"كلنا معاك هنكمل بالمشوار.. تحيا مصر" و"لا للفوضي والتخريب..ونعم للاستقرار"، كما حملوا لافتات كتب عليها شعارات " نعم للاستقرار واستكمال بناء مصر المستقبل".

كما شارك فى حضور التجمعات شخصيات عامة وممثلي الأحزاب والقوي السياسية وأعضاء مجلس النواب ومشايخ وممثلي كبار العائلات بالقري.

كما احتشد المئات من الأسر والعائلات من مؤيدي "السيسي " بمحطة شركة النيل بمدخل الطريق الزراعي "المحلة – طنطا" و بمنطقة الاستاد بطنطا.

مظاهرات مصر في الشيخ زويد

خرج مواطنو الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في مظاهرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة.

وندد المتظاهرون بدعوات التحريض ضد مصر الداعية للخروج في مظاهرات ضد الدولة، مؤكدين أنها دعوات صادرة من قبل أفراد وجماعات يحملون مخططات خارجية وأجندات تخريبية لوقف عجلة التنمية والاستقرار والأمن في البلاد.

وأعلن مواطنو الشيخ زويد تبرؤهم من المدعو مسعد أبو فجر الذي خرج بدعوات تحريضية ضد الدولة، مطالبين السلطات بضرورة القبض عليه ومحاكمته.

صدى البلد