بيان هام من القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة المصرية

الجمعة, 27 أيلول 2019 الساعة 23:36 | سياسة, عربي

بيان هام من القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة المصرية

جهينة نيوز:

لقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة المصرية بيانا هاماً كشفت خلاله حصيلة الحرب على الارهاب التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية ضد الجماعات الارهابية التكفيرية و مستودعات اسلحتها و مخدراتها و فيما يلي نص البيان:

فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى - (25 ) على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى.

- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (273 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد (11 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

- ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من اجهزة الاتصال.

- واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائى أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية

- كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

- ضبط ( 15) بندقية الية وعدد ( 3) رشاش وعدد (2) قاذف ‪RBG وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

- ضبط (2441 ) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرصا مخدرا.

- إكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال

التهريب

- ضبط عدد (50 ) جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط ( 13) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد واصابة ضابط و 9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.


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