الحوثي ينفي التسريبات حول وقف جزئي للعدوان: لن نقبل إلاّ بوقف شامل

جهينة نيوز:

نفى عضو المكتب السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي التسريبات التي تحدثت عن وقف جزئي للعمليات العسكرية في أربع مناطق، مشدداً على أن مبادرة رئيس المجلس الأعلى مهدي المشاط تنص على الوقف الكامل للعدوان ولا صحّة لأي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي.

وأضاف الحوثي "التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها"، مؤكداً أن اليمن لن يقبل إلا بوقف شامل للعدوان ورفع الحصار.

وذكرت تقارير وردت في صحيفتي "بلومبيرغ" و"وول ستريت جورنال" أن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار في بعض مناطق اليمن، وقد زعمت أنها اتفقت مع حركة "أنصار الله" على ذلك.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الاتفاق المزعوم الجديد "يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء"، موضحة أن هناك إمكانية لامتدادها إلى مناطق أخرى.

بدورها، أشارت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إلى أن أسعار النفط شهدت هبوطا بـ1.5% عقب ورود هذه التقارير.‎