الدفاع الروسية: اسقاط طائرة مسيرة هاجمت حميميم يرجح انها اطلقت من متن سفينة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية دمرت خلال العامين الماضيين ما يزيد على مئة طائرة مسيرة حاولت الاعتداء على المطار.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف في تصريح للصحفيين اليوم أنه تم تدمير 118 طائرة دون طيار للمجموعات الإرهابية خلال العامين الماضيين منها 58 منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف كوناشينكوف إن “الغارة الأخيرة على القاعدة الجوية كانت في الثالث من الشهر الجاري حيث هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة من اتجاهين مختلفين أحدهما من جهة البحر ما يدل على الأرجح بأن الطائرة المسيرة أطلقت من على متن سفينة”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن منظومات الدفاع الجوي تحبط أيضاً الهجمات الصاروخية بانتظام حيث دمرت منذ مطلع العام الجاري 27 صاروخاً أطلقته المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وبين كوناشينكوف أن الطائرات المسيرة يجري تجميعها في ورشات لدى الإرهابيين وهي قادرة على قطع مسافة 250 كم وعلى ارتفاعات تصل إلى 5ر4 كم لافتاً إلى أن الإرهابيين حصلوا على تكنولوجيا تتعلق بتجميع نظام التحكم ونظام الملاحة ونظام إلقاء الذخيرة في المنطقة المحددة الأمر الذي يشكل “مصدر قلق”.