عشرات الاصابات جراء عدوان جنود الاحتلال على مسيرة العودة السلمية شرق قطاع غزة

جهينة نيوز:

أصيب 52 مواطناً بينهم 27 إصابات بالرصاص الحي شرق قطاع غزة، خلال مشاركتهم في الجمعة 76 لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي حملت عنوان جمعة " انتفاضة الأقصى والأسرى" والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطسنية في غزة، أن 52 مواطناً أصيبوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، بالرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، بينهم 27 بالرصاص الحي، إضافة إلى 4 مسعفين.

وشارك الآلاف من الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة الأسبوعية في مخيمات العودة الخمسة المنتشرة قبالة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، والتي يتمركز خلفه جنود الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالأسلحة.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30/ آذار مارس من العام الماضي، تأكيداً على حق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وقضى خلالها جراء العدوان الاسرائيلي عليها إلى استشهاد المئات، واصابة الآلاف من الفلسطينيين بينهم حالات كبيرة من البتر في الأطراف.