بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي تطور عملية تسوية الأزمة في سورية

جهينة نيوز:

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي آفاق تطور عملية تسوية الأزمة في سورية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين في موسكو اليوم “إن الرئيس بوتين عقد اجتماعاً عملياتياً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي جرى خلاله مناقشة القضايا الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتم التطرق إلى الآفاق اللاحقة لتطور عملية التسوية في سورية بعد الانتهاء من تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

وأضاف بيسكوف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة لضمان الأمن بعد انتهاء العمل بمعاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى بما في ذلك الاطلاع على الرسائل المرسلة مؤخراً إلى قادة دول في أوروبا وآسيا حول هذا الموضوع.