موسكو.. واشنطن تحمي الإرهابيين وتحاول عرقلة محاربتهم في سورية

جهينة نيوز:

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، تأكيدها على أن الولايات المتحدة تحمي الإرهابيين وتحاول عرقلة الجهود الرامية للقضاء عليهم بشكل نهائي في سورية من خلال فرض عقوبات جديدة تتعلق بتوريد وقود للطائرات الروسية المشاركة بالحرب على الإرهاب في سورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها تعليقاً على العقوبات الجديدة: “إن الأقنعة سقطت أخيراً ونحن نتحدث الآن عن مخططات واضحة للحيلولة دون القضاء الكامل على الإرهابيين على الأراضي السورية”. وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة تتغاضى عن جرائم الإرهابيين وممارساتهم وتقوم بحمايتهم في محاولة منها لإطالة أمد الأزمة في سورية ومنع إنهائها.

وأضافت إن “الجانب الروسي لاحظ بقلق ومنذ زمن طويل أن الولايات المتحدة تشرف على الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة وتزودهم بكل ما يحتاجونه وتحاول حمايتهم من الضربات التي تستهدفهم رغم أنهم ذراع لتنظيم القاعدة وتم تصنيفهم تنظيماً إرهابياً في كل العالم"، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات الجديدة تعتبر الـ 75 منذ بدأت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بالتدهور عام 2011 وقالت إن المحرضين على فرض هذه العقوبات من الأميركيين ضد روسيا لم يحققوا أياً من أهدافهم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أمس فرض عقوبات جديدة على ثلاثة مواطنين روسيين وشركة واحدة وخمس سفن لما وصفته بدورهم “في توفير الوقود النفاث للقوات الروسية في سورية”.