واشنطن تمنع المسؤولين الإيرانيين من دخول أراضيها

الجمعة, 27 أيلول 2019 الساعة 13:55 | سياسة, عالمي

واشنطن تمنع المسؤولين الإيرانيين من دخول أراضيها

جهينة نيوز:

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً رئاسياً ينص على أنه "لن يسمح بعد اليوم لكبار مسؤولي النظام الإيراني وأفراد أسرهم" من دخول الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنّه "لسنوات، تمتّع المسؤولون الإيرانيون وأفراد أسرهم بالحرية والازدهار في أميركا، بما في ذلك الفرص العظيمة التي تقدمها الولايات المتحدة في مجالات التعليم والترفيه والثقافة".

وقال إنه بموجب هذا القرار "لن تتمكّن النخبة الإيرانية بعد الآن من التمتّع بفوائد مجتمع حرّ في حين أنّ الشعب الإيراني يعاني من فساد نظامه وحكمه السيئ"، متهماً إيران بأنها "أول دولة راعية للإرهاب في العالم".

وتشهد العلاقات الأميركية الإيرانية تدهوراً منذ قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والدول الكبرى، وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.


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