وفد من الفيفا يعتزم زيارة إيران لمتابعة السماح للنساء بدخول الملاعب

جهينة نيوز

يعتزم ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم زيارة إيران في أكتوبر، لمتابعة التزام طهران بتعهدها السماح للنساء بدخول الملاعب لمتابعة مباراة بين منتخبها الوطني وكمبوديا في 10 أكتوبر

وضغط الاتحاد في الآونة الأخيرة على السلطات الكروية الإيرانية للسماح بدخول النساء إلى الملاعب، وأشار رئيسه السويسري جاني إنفانتينو الأسبوع الماضي بعد زيارة وفد من الاتحاد طهران، إلى أن سلطات الجمهورية الإسلامية قدمت "ضمانات" بالسماح للإناث بحضور مباراة كمبوديا، ضمن التصفيات المشتركة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال الفرنسي يوري دجوركاييف الذي عين مؤخرا مديرا عاما لمؤسسة الفيفا: "أستعد لتنظيم الأمور لأكون على الأرض في 10 أكتوبر".

ورأى دجوركاييف، اللاعب الدولي الفرنسي السابق، أن حضور ممثلين من الاتحاد الدولي مهم "لإظهار أن الفيفا تدخّل باقتناع" من أجل السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم بشكل رسمي في إيران.

وكان إنفانتينو قد أكد الاثنين على هامش حفل الجوائز السنوية للاتحاد في مدينة ميلانو الإيطالية، أن "عين العالم" ستكون على إيران.

أضاف: "تلقينا ضمانات من السلطات الكروية في إيران بأن هذا الأمر سيتغير، وسيتغير بدءا من المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم... عين العالم ستكون على إيران، والعالم يتطلع لرؤية النساء يدخلن لمشاهدة مباريات كرة القدم هناك".

وأثير جدل واسع مؤخرا حول دخول النساء الملاعب في إيران بعدما أقدمت المشجعة الثلاثينية سحر خضيري مطلع سبتمبر على الانتحار بحرق نفسها أمام مدخل محكمة في طهران، بعدما تناهى إلى مسامعها أنه سيتم سجنها ستة أشهر لمحاولتها الدخول متنكرة بزي رجل لحضور مباراة لفريق استقلال طهران العام الماضي.

وأثار انتحار سحر غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث دعا كثيرون الاتحاد الدولي إلى فرض حظر على إيران ومنعها من المشاركة في المسابقات الدولية، وحث المشجعين على مقاطعة المباريات.

المصدر RT