الاتحاد الأوروبي يشكك بقدرة جونسون على عبور مرحلة "بريكست"

جهينة نيوز

شكك الاتحاد الأوروبي بامكانية توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول موعد 31 اكتوبر المقبل.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن المسؤولين الأوروبيين ينظرون إلى خطاب جونسون التحريضي كعائق وإن كانوا لم يفقدوا الأمل في إمكانية حدوث انفراجة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.

وتتلاشى ثقة الاتحاد الأوروبي باستراتيجية رئيس الوزراء البريطاني السياسية وقدرته على الفوز بموافقة البرلمان بشكل سريع، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على المفاوضات.

وبغض النظر عن الاختلافات الجوهرية، لا يتفق الجانبان بشأن موقف الجهود المبذولة للحيلولة دون خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية بدون اتفاق.

وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة البريطانية إن المحادثات تحرز تقدماً، يرى الاتحاد الأوروبي أن مقترحات جونسون تفتقر إلى التفاصيل والجدية.