فيسبوك يبدأ إخفاء أعداد الإعجاب والتعليقات

الجمعة, 27 أيلول 2019 الساعة 12:07 | تكنولوجيا, إنترنت

فيسبوك يبدأ إخفاء أعداد الإعجاب والتعليقات

جهينة نيوز

في تجربة أولية تستجيب، بشكل أو آخر، لمطالب مجموعات مكافحة البلطجة على منصة التواصل الاجتماعي والمعنيين بالصحة العقلية، قررت شركة فيسبوك أجراء جديد يهدف إلى تحسين رفاهية المستخدمين.

وتتمثل الخطوة أو التجربة في أن بعض مستخدمي فيسبوك لن يكون بإمكانهم قريبا رؤية عدد حالات الإعجاب وردود الفعل ومشاهدات الفيديو على مشاركات الآخرين، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وبدلا من ذلك، ستكون حالات الإعجاب خاصة ومرئية لمؤلف المشاركة فقط، في تغيير يتبع اختبارا مشابها على إنستغرام، الذي بدء بتطبيقه في يوليو الماضي في أستراليا.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن تجربة فيسبوك الجديدة ستبدأ اليوم الجمعة في أستراليا.

وقالت مديرة السياسة على موقع فيسبوك أستراليا ميا غارليك إن التغيير استند إلى أبحاث الرفاهية وردود فعل من الأخصائيين في مجال الصحة العقلية التي خلصت إلى أن عدد حالات الإعجاب يمكن أن يتسبب في المقارنة الاجتماعية.


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