السيسي يقلل من أهمية الدعوات للتظاهر ضده

جهينة نيوز

قلل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أهمية الدعوات للتظاهر ضده داعياً المصريين لعدم القلق .

و قال السيسي في تصريحات له إثر عودته من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الجمعة إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من الدعوات إلى التظاهر ضده .

وأكد السيسي : "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق. مصر بلد قوي بالمصريين".

وأضاف: "الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع"، مشيرا إلى محاولات إعلامية إلى تحاول تشويه الحقائق وتقديم صورة غير حقيقة".

وكان المقاول المصري محمد علي المنشق عن نظام السيسي و الذي يقيم في إسبانيا وناشطون قد وجهوا دعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري الجمعة.

وخرج مئات المتظاهرين في القاهرة ومدن مصرية أخرى الجمعة الماضية للمطالبة بإسقاط الرئيس المصري. وقال حقوقيون إن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من ألف شخص بعد هذه الاحتجاجات.