"لاندمارك" تمنع ارتداء الأقنعة في عروض فيلم «الجوكر»

جهينة نيوز

ستحظر سلسلة دور عرض لاندمارك دخول متفرجين يرتدون أزياء وأقنعة خلال عروض فيلم “الجوكر” بعد أن عبرت أسر شهدت إطلاق نار جماعي خلال عرض لأحد أفلام الرجل الوطواط (باتمان) في كولورادو عام 2012، عن مخاوفها.

وقالت سلسلة دور العرض ومقرها لوس أنجليس والتي تدير 52 دار عرض في 27 مدينة إنها تريد من المتفرجين الاستمتاع بالفيلم باعتباره “إنجازا سينمائيا”.

لكنها أضافت في بيان لرويترز “لكن لن يسمح بأقنعة ووجوه مطلية أو أزياء داخل دور عرضنا”.

ويبدأ عرض الفيلم في الرابع من تشرين الأول.

وتنضم دور لاندمارك إلى سلسلة دور العرض (إيه.أم.سي) الأكبر في البلاد والتي حظرت الأقنعة في دور العرض منذ واقعة إطلاق النار الجماعي في كولورادو التي راح ضحيتها أكثر من عشرة قتلى وعشرات المصابين.