السفير الإيراني ببغداد: سنستهدف القوات الأمريكية بالعراق حال تعرضنا لأي اعتداء

الجمعة, 27 أيلول 2019 الساعة 11:27 | سياسة, محلي

السفير الإيراني ببغداد: سنستهدف القوات الأمريكية بالعراق حال تعرضنا لأي اعتداء

جهينة نيوز

قال السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الجمعة، إن إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضنها لأي اعتداء .

وكشف مصدر سياسي عراقي لموقع روسيا اليوم ، أمس الخميس، عن تحركات أجراها الرئيس العراقي برهم صالح على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

و قال المصدر: إن "صالح طرح فكرة المؤتمر على رؤساء دول عربية وأوروبية وعلى الولايات المتحدة أيضا، بالإضافة إلى السعودية"، مبينا أن "المقترح ينص على عقد مؤتمر في بغداد لخفض التوتر في المنطقة".

وأضاف أن "الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علما أن دولا في الاتحاد الأوربي وافقت على ذلك".

وكان صالح قد أعرب في كلمة له أمام الحمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلق بلاده من التطورات والتصعيد في منطقة الخليج، عقب استهداف منشآت "أرامكو"، مؤكدا أن العراق لن يكون جزءاً من محور ضد آخر.


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