الإليزيه يحدد الإثنين يوم حداد على الرئيس الأسبق شيراك

جهينة نيوز:

أعلنت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، مساء الخميس، عن حداد وطني الإثنين المقبل، بعد وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وذكر موقع "فرانس 24 " المحلي أن الإليزيه ذكر في بيان أن "الإثنين المقبل يوم حداد وطني على شيراك".

من جهته، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة لتأبين الرئيس الراحل.

وانتخب شيراك رئيسًا لفرنسا عام 1995 بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس لمدة 18 سنة وأعيد انتخابه عام 2002.

يعرف عنه معارضته للغزو الأمريكي للعراق أيام الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في 2003، كما كان أول رئيس فرنسي يقرّ بمسؤولية بلاده المشتركة عن جرائم الهولوكست بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية