الحرس الثوري ينفي ان يكون حادث قطار زاهدان عملا تخريبيا

جهينة نيوز:

نفى مقر "قدس" التابع للحرس الثوري في جنوب شرق ايران ان يكون حادث خروج قطار "زاهدان -طهران" عن سكته عملا تخريبيا.

واصدرت العلاقات العامة لمقر "قدس" في جنوب شرق ايران بيانا فندت فيه نبأ اوردته بعض المواقع في الاجواء الافتراضية حول السبب في خروج قطار "زاهدان -طهران" عن سكته.

وجاء في البيان، انه وفي ضوء تواجد فرق توفير الامن في مسار سكك الحديد ، لم يحدث اي عمل تخريبي كعملية تفجير من قبل زمر ارهابية.

و كان اعلن رئيس منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي بان حادث خروج قطار "زاهدان –طهران" عن سكته ادى لغاية الان الى مصرع 4 اشخاص واصابة 157 آخرين

وقال خالدي في تصريح له اليوم الخميس ان الحادث الاليم ادى للاسف الى مصرع 4 اشخاص لغاية الان واصابة 157 اخرين فيما هنالك فقود واحد.

واوضح بان 102 شخصا من المصابين قد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم فيما لازال البقية وعددهم 55 شخصا راقدين في المستشفيات لاستكمال العلاج.

ويوم امس الاربعاء صرح مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الانمائية منصور بيجار بان 5 عربات للقطار كانت قد خرجت عن السكة من ضمنها 3 انقلبت بالكامل.

واوضح بان القطار كان يقل 250 راكبا لقي منهم 3 رجال وسيدة حتفهم للاسف وان 2 من الجرحى قد نقلا لغرفة العمليات وان حالتهم حرجة.

وفي وقت سابق صرح مدير مركز الطوارئ في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، عبد الرحمن شهنوازي، ان هذا الحادث وقع عند الساعة الرابعة و20 دقيقة من عصر الاربعاء بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة و 50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش) على طريق زاهدان – طهران السككي، وفي محطة "شورو" القريبة من زاهدان (مركز المحافظة).

وفي سياق متصل، قال مدير العلاقات العامة في محافظة سيستان وبلوجستان ، "جواد سالارزهي" ان حادث خروج القطار عن السكة في منطقة شورو على طريق زاهدان – طهران السككي، نجم عن انقلاب عدد من عربات القطار جراء تكدس كمية من الرمال على السكة بسبب عواصف رملية شديدة تؤدي بين الحين والاخر الى عرقلة حركة القطارات.

فارس