واشنطن تفرض عقوبات على راؤول كاسترو وعائلته

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة أدرجت في قائمة العقوبات السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو وعائلته، لتورطهم في انتهاك حقوق الإنسان.

وجاء في بيان بومبيو بحسب ما ذكرت سبوتنك: "وزارة الخارجية تدرج رسميا في قائمة العقوبات راؤول موديستو كاسترو روز، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي في كوبا".

بالإضافة إلى ذلك أدرج أيضًا في قوائم العقوبات "أقربائه"، أي أولاد كاسترو.

وأشير إلى أن هذه الخطوة يتم اتخاذها على خلفية ما اسمته "التورط في فساد كبير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة المعادن الكوبية، بسبب الوضع في فنزويلا.

و يذكر ان الولايات المتحدة تستهدف المواطنيين الكوبيين بعقوبات و حصار خانق منذ اكثر من نصف قرن ولاتزال كوبا صامدة و حتى ان المخرج مايكل مور و في فيلم وثائقي اعترف ان كوبا تحترم مواطنيها على عكس الادارة الامريكية.