الاعلان عن حرب إقتصادية مضادة لخفض سعر الدولار بالقوة

جهينة نيوز:

يبدو أن ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار لا تقتصر على سورية بل تعدتها الى لبنان و هو ما دفع ناشطين لبنانيين الى اطلاق حرب مضادة تستهدف الاقتصاد الامريكي في لبنان عبر حملة تصاعدية لمقاطعة المنتجات الأمريكية بدأ من شركة بيبسي كولا الامريكية التي تنتج بضائعها في لبنان و في سورية عبر معامل تعبئة و تبيع منتجاتها في اسواق البلدين.

و بدأ ناشطون غالبيتهم موالين للمقاومة في لبنان و مواطنيين لبنانيين لمقاطعة منتجات بيبسي كولا ليتصدر ترند " #قاطعوا_البيبسي" صفحات اللبنانيين.

و يذكر ان البيبسي تستورد مركزات امريكية مستعملة عملة الدولار لدفع ثمن هذه المركزات التي تخلط بالماء و تعبأ في كل من سوريا و لبنان و تستنزف احتياطات العملة الصعبة رغم وجود بدائل لها, و يعتقد ان نجاح الحملة الشعبية سيؤدي الى خسائر امريكية فادحة قد تدفع رجال الاعمال الموالين للادارة الامريكية الى وقف المضاربة بالدولار على حساب عملات الليرة السورية و الليرة اللبنانية.

و يتوقع ان تشمل حملة المقاطعة منتجات أمريكية أخرى و بشكل خاص التبغ و غيرها من المنتجات.