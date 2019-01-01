شاب مصري يضحي بحياته لينقذ طفلين قبل أن يدهسهما قطار

الخميس, 26 أيلول 2019 الساعة 20:23 | مجتمع, حوادث

شاب مصري يضحي بحياته لينقذ طفلين قبل أن يدهسهما قطار

جهينة نيوز:

فقد شاب مصري حياته، لإنقاذ طفلين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، غربي مصر.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الشاب لقي مصرعه ليفدي الطفلين، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل أشلاء الضحية إلى المستشفى.

وتبين أن الضحية يبلغ من العمر 32 سنة، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه هو وحول جثته إلى أشلاء.

وتجمع الأهالي لمحاولة إنقاذ الشاب لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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