الكرملين: روسيا لم تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ

جهينة نيوز:

رفض المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لبلاده بانتهاك معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

ونقل موقع سبوتنيك عن بيسكوف قوله اليوم إن “الجانب الروسي لم ينتهك نص المعاهدة.. بل على العكس ونحن نملك الحجج لاتهام الولايات المتحدة بذلك” مضيفاً: “على الرغم من تقويض معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بسبب واشنطن فإن الرئيس فلاديمير بوتين يواصل جهوده لمنع تزايد التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار العالميين في حالة نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى والتي كانت محظورة في السابق”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الثاني من الشهر الماضي انسحاب بلاده رسمياً من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لتعلن الخارجية الروسية في اليوم نفسه أن سريان المعاهدة انتهى بمبادرة من الولايات المتحدة التي فضلت كعادتها مواصلة اتهاماتها وخطواتها الأحادية للمضي قدماً في سباق التسلح.

كما أكد الرئيس بوتين أن خروج واشنطن من المعاهدة قد يؤدي إلى سباق تسلح لا يمكن كبحه داعياً واشنطن إلى البدء بحوار جدي وموضوعي مع موسكو.

من جهة ثانية أكد بيسكوف أن جميع المشاكل في فنزويلا يجب أن تحل دون تدخل دول أخرى مشيراً إلى أن السلطة الحالية تظهر المرونة ولكن الوضع يتطلب مرونة من طرف المعارضة أيضاً.

وقال بيسكوف للصحفيين: “الرئيس الفنزويلي تكلم مراراً عن إمكانية وضرورة مثل هذا الحوار لذلك هناك مرونة كافية ظاهرة من طرف السلطات الفنزويلية.. وبالطبع نحتاج معاملة بالمثل من المعارضة.. لكن الشيء الرئيسي أن جميع المشاكل في فنزويلا يجب أن تحل دون تدخل دول أخرى”.

وكان الرئيس بوتين أعلن أمس خلال لقائه نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في موسكو أن بلاده تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار بين الحكومة الفنزويلية وقوى المعارضة.

وتواجه فنزويلا تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد فيما تؤكد روسيا رفضها لأي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.