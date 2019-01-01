صفاء سلطان مكرمة في لبنان

جهينة نيوز:

شاركت النجمة صفاء سلطان متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صور وفيديوهات من جولتها في الإمارات ولبنان.

ونشرت صفاء صور من تكريمها على انستغرام، وقالت:

"ومن بعد الامارات ولقاء اصدقائي يلي اشتقتلهن كتير ومجموعة نشاطات رجعت لعاصمة الجمال بيروت بدعوه من مهرجان لبنان للسينما والتليفزيون للسيد صبحي سيف الدين".

وتابعت:

"وكان الي الشرف اني اتكرم بوجود العملاق والاستاذ العظيم الغالي دريد لحام ومجموعه من الفنانيين من لبنان ومصر والاردن ودول عربيه اخرى من مخرجيين وكتّاب كمان".

وختمت:

"شكراً لبنان على الحب الكبير من الاعلام والناس والفنانيين يلي لمسته وحبيته ...بتعطي حب بتحصد حب وانا بحب الكل وعم احصد الي زرعته من محبه".

الجدير ذكره أن صفاء انتهت من تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "رياح السموم" حيث سيدخل السباق الرمضانيّ لعام 2020