قانون يبيح الإجهاض في استراليا!

جهينة نيوز:

أقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية قانونا يبيح الإجهاض، لتصبح الولاية الأخيرة في البلاد التي تتخذ هذه الخطوة.

واعتمد البرلمان المحلي للولاية القانون بنتيجة 26 صوتا مقابل 14 صوتا، يوم أمس الأربعاء، وينص على إمكانية إنهاء الحمل في الأسبوع الـ 22 وما بعده، إذا وافق طبيبان، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وكانت الولاية تبيح الإجهاض في السابق إذا رأي الأطباء أن استمرار الحمل يشكل خطرا على الصحة البدنية أو العقلية للشخص.

يشار إلى أن البابا فرنسيس كان قد وصف عمليات الإجهاض التي تتم بعد أن تبين اختبارات ما قبل الولادة احتمال إنجاب أطفال يعانون من عيوب خلقية بأنها تماثل محاولات النازي لنقاء العنصر من خلال القضاء على الأضعف.

وأجرى فرنسيس هذه المقارنة في كلمة مطولة أمام أعضاء من منتدى جمعيات العائلات في إيطاليا، وقال: "يجب قبول الأطفال كما هم، يجب قبولهم كما يمنحهم الله لنا حتى إذا كانوا مرضى في بعض الأوقات".

وتحدث فرنسيس بعد ذلك عن اختبارات ما قبل الولادة التي تجرى لتحديد ما إذا كان الجنين يعاني من أي مرض أو تشوهات.