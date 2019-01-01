فتاة تخاف من اكل الفواكه وتشعر بالتقيؤ من مشاهدتها

جهينة نيوز:

كشفت جايد يونغمان (25 عامًا) أنّها لا تزال على قيد الحياة بفضل اتّباعها نظاماً غذائياً يرتكز على البيتزا والباستا ورقائق البطاطا المقليّة والدجاج المقلي.

والمدهش في الأمر أنّها تخاف من أكل الفواكه والخضار، وفقاً لموقع "الدايلي ستار" البريطاني.

وصرّحت الشابة أنّها لم تتناول الخضار والفاكهة منذ 22 سنة. وعلّقت على الموضوع قائلةً: "أشعر أنّني سأتقيأ إن أكلتها، وأشعر بالتعاسة بمجرّد النظر إليها".

ويُذكر أنّ جايد تعاني من "اضطراب الأكل الانتقائي" (ARFID)، أي أنّها ترغب في تناول أطعمة محدّدة، ولا تأكل سوى بدائل قليلة جدًّا لها.

وقد خضعت يونغمان لعلاج بالتنويم المغناطيسي، فاستطاعت بعد عدّة جلسات أن تبتلع حبّة واحدة من التوت الأزرق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب قد يُصاب بالعمى، الأمر الذي تخشاه جايد، فقالت: "تصعب عليّ الحياة يومًا بعد يوم وما باليد حيلة! أراني حزينة وتعيسة. لذا، أنا على استعداد تام لأن أتعاون مع أي شخص قد يخلّصني من الحالة التي أقبع فيها".