روسيا تتفق مع الصين بشأن التدخلات الأمريكية والغربية في أحداث هونغ كونغ

جهينة نيوز:

أعلن رئيس البرلمان الروسي فيتشيسلاف فولودين اليوم الخميس أن روسيا متفقة مع موقف الصين بشأن التدخلات الأمريكية والغربية في أحداث هونغ كونغ.

وجاءت تصريحات فولودين خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان الصيني ونقلتها سبوتنيك والذي أكد أن الصين لديها دلائل دامغة على أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي وراء دعم الاحتجاجات والأعمال غير القانونية في مقاطعة هونغ كونغ.

وبدأت الاحتجاجات، في شهر آذار، لكن تحولت في حزيران، إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997. ولم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء مشروع القانون سيساعد في توقف الاحتجاجات.

يذكر أن السلطات الصينية في هونغ كونغ قررت سحب مشروع القانون المسبب لأزمة الاحتجاجات في تلك المدينة.

وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين على الرغم من وجود نظام قضائي مستقل في هونج كونج يعود تاريخه لفترة الحكم البريطاني.

لكن مطالب المظاهرات التي بدأت في حزيران، أصبحت أوسع نطاقا منذ ذلك الحين لتشمل المزيد من الديمقراطية وتعهد الكثير من المحتجين بمواصلة التظاهر.

وتسببت المظاهرات في بعض الأحيان في شل أجزاء من المدينة، وهي مركز مالي كبير في آسيا، وسط اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ومدافع المياه. وتسببت عمليات اعتقال المحتجين التي اتسمت بالعنف في لفت الانتباه العالمي.