روحاني لـ غوتيريش: التاريخ لن ينسى صمت الامم المتحدة ازاء الارهاب الاقتصادي الاميركي وجرائم الكيان الصهيوني

جهينة نيوز:

أكد الرئيس حسن روحاني لدى الاجتماع مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو غوتيريش امس الاربعاء في نيويورك، أن التاريخ لن ينسى عار الاعتداء وممارسة الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني وجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة وصمت الامم المتحدة ازاء هذه الممارسات.

وأشار روحاني حسبما نقلت وكالة فارس الى التقدم الحاصل فيما يخص الازمتين في سوريا واليمن والتعاون مع الامم المتحدة بهذا المجال مؤكدا استعداد ايران مواصلة التعاون البناء مع هذه المنظمة.

وشدد على أن مبادرة هرمز للسلام خطوة جديدة لتعاون الامم المتحدة بشكل جاد فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفت الرئيس الايراني الى هشاشة الاوضاع في المنطقة، مبيّنا أن فلسطين تمر بظروف صعبة وأن الكيان الصهيوني يعتدي بشكل يومي على فلسطين وسوريا ولبنان والعراق في مقابل صمت الامم المتحدة، داعيا المنظمة بالاضطلاع بمسؤولياتها بهذا الشأن.

من جهته ثمّن انطونيو غوتيريش الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بالمواقف الايرانية البناءة والمؤثرة مع "غير بيدرسون" المبعوث الاممي الخاص لسوريا، لتشكيل لجنة الدستور، ودور طهران بدفع محادثات السلام في آستانا، مؤكدا أن ثمة تقدما جيدا يحدث في الملف اليمني.

وجدد غوتيريش دعمه الكامل للاتفاق النووي المبرم مع ايران والذي اعتبره جزاء من قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.